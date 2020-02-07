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Galatasaraylı Saracchi Kasımpaşa’ya karşı da yok

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Giriş Tarihi: 07.02.2020
KASIMPAŞA’YA KARŞI DA YOK

Sakatlığı bulunan Saracchi dünkü idmanda da takımdan ayrı çalıştı. Uruguaylı yıldız oyuncunun maçında forma giyemeyeceği kesinleşmiş oldu...

Sakatlığı bulunan Saracchi dünkü idmanda da takımdan ayrı çalıştı. Uruguaylı yıldızın Kasımpaşa maçında forma giyemeyeceği kesinleşmiş oldu.

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