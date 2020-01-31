Trabzonspor'dan çifte bomba! Bordo-Mavililer Guilherme ve Manoel’i bitirdi

Yönetim ilk olarak Yeni Malatya’nın yıldızı Guilherme’yi kadroya kattı. Ardından Cruzeiro’nun stoperi Manoel Messias 1.5 yıllığına kiralandı. Dün akşam Trabzon’a gelen Brezilyalı yıldız bugün sözleşmeyi imzalayacak.

şampiyonluk hedefleyenara transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala çifte bomba patlattı... Bordo-Mavililer,'danve'dan'ı kadrosuna kattı. Hafta başında'nin menajeriyle temasa geçen yönetim dün sabah saatlerinde Brezilyalı yıldızı şehre getirdi.ile sözleşmesini feshedenardından da'a imzayı attı. 28 yaşındaki orta alan oyuncusu statü gereği ertelenenmaçında forma giyemeyecek.



Bordo-Mavililer savunmasını ise Messias ile takviye etti. Brezilyalı stoper, Cruzeiro'dan 1.5 yıllığına kiralandı. Dün akşam Trabzon'a gelen Messias bugün imzayı atacak. Sambacı'nın satın alma opsiyonu da Trabzonspor'da olacak.

Messias dün akşam saatlerinde Trabzon'a geldi. 29 yaşındaki oyuncu ile bugün sözleşme imzalanaca