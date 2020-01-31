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Ersan Adem Gülüm Antalya’ya imza attı

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
ERSAN ADEM GÜLÜM ANTALYA’YA İMZA ATTI

eski Beşiktaşlı 'ü renklerine bağladı. ekibi Jahovic, ve Podolski'nin ardından Ersan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor eski Beşiktaşlı Ersan Adem Gülüm'ü renklerine bağladı. ekibi Jahovic, ve Podolski'nin ardından Ersan'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ARA TRANSFERDE BUGÜN SON GÜN
ara transfer tescil dönemi bugün sona erecek. Takımlar anlaştıkları futbolcularla saat 18.00'e kadar sözleşme imzalayabilecek.

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