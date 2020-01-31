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Manuel da Costa'da Trabzon'a ayak bastı

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Giriş Tarihi: 31.01.2020
MANUEL DA COSTA'DA TRABZON'A AYAK BASTI

Ara transfer döneminin hızlı takımı , savunma hattına bir takviye daha yaptı. Bordo mavililer prensip anlaşması yaptığı 'yı sabah saatlerinde Trabzon’a getirdi.

Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı dün gece Trabzon'a getiren , daha önce Türkiye'de Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir formalarını giyen stoper ile de prensip anlaşmasına vardı.

Bu sabah saat 08.00'de Trabzon'a gelen 33 yaşındaki Faslı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak son görüşme sonrası transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor.

2018-19 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transfer olan Costa, bu sezonun devre arasında boşa çıkmıştı.

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