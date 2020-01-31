Fenerbahçe'nin istediği Ricardo Rodriguez'in yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'nin sol bek için listesinin başına yazdığı Ricardo Rodriguez'den gelen haber sarı lacivertli camiayı üzdü. Hollanda ekibi PSV, Milan'dan Ricardo Rodriguez ile anlaştığını duyurdu.
Hollanda Eredivise ekiplerinden PSV, Fenerbahçe'nin kadrosuna katabilmek için yoğun çaba gösterdiği 27 yaşındaki İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez'i renklerine bağladı.
Uzun bir süre Fenerbahçe'nin gündeminde bulunan ancak harcama limiti nedeniyle somut adım atılamayan İsviçreli sol bek Ricardo Rodriguez, PSV Eindhoven'a transfer oldu.
Hollanda ekibinde 1 milyon euro karşılığında kiralık olarak kadroya dahil edilen İsviçreli sol bekin sözleşmesinde 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.
RODRIGUEZ: BANA GÜVEN VERDİLER
İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Ricardo Rodriguez, "Birkaç kulüp daha beni istemişti. Bu konu üzerinde çok düşündüm. PSV, beni isteyince çok şaşırmıştım. Kısa sürede görüşümü değiştirdiler. Çünkü, bana güven verdiler" diye konuştu.
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