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Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

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Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI BELLİ OLDU!

Son dakika haberi... ile yollarını ayıran 'ın yeni hocası oldu. Siyah Beyazlılar, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Son dakika haberi... ile yollarını ayıran 'ın yeni hocası oldu. Siyah Beyazlılar, Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı.

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