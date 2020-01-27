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Oğuzhan Özyakup Feyenoord ile anlaştı

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Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
BEŞİKTAŞ'TA FLAŞ TRANSFER GELİŞMESİ İŞTE YENİ TAKIMI

Son dakika haberi... 'ın yıldız oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup’u kiralamak için Feyenoord kulübüyle görüşmelere başladı.

Son dakika haberi... Spor'un haberine göre; 'ın yıldız oyuncusu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u kiralamak için Feyenoord kulübüyle görüşmelere başladı.

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