Oğuzhan Özyakup Feyenoord ile anlaştı
Giriş Tarihi: 27.01.2020 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup’u kiralamak için Feyenoord kulübüyle görüşmelere başladı.Son dakika haberi... TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Oğuzhan Özyakup ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'u kiralamak için Feyenoord kulübüyle görüşmelere başladı.
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