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Konyaspor - Galatasaray (CANLI ANLATIM)

SPOR
Giriş Tarihi: 26.01.2020
KONYA'DA 11'LER BELLİ OLDU

Süper Lig'in 19. haftasındaki maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Saat 19:00'daki mücadeleyi canlı takip etmek için A Haber'de kalın...

Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek olan Konyaspor ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. maçını hakem Koray Gençerler yönetecek.

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao.

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM

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