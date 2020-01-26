Süper Lig'in 19. haftasındaki Konyaspor-Galatasaray maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Saat 19:00'daki mücadeleyi canlı takip etmek için A Haber'de kalın...

Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek olan Konyaspor ve Galatasaray'ın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Konyaspor-Galatasaray maçını hakem Koray Gençerler yönetecek.

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim Ay, Anicic, Alper, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Daci, Hadziahmetovic, Thuram.

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Ahmet, Donk, Saracchi, Seri, Ömer Bayram, Lemina, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao.

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI ANLATIM