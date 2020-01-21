22 Ocak 2020, Çarşamba
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Chelsea ile Arsenal 2-2 berabere kaldı

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Giriş Tarihi: 22.01.2020
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Stamford Bridge Stadı'nda oynanan karşılaşmada, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne kalma mücadelesi veren , orta sıralarda yer alan 'i ağırladı. 'in 24. haftasında Chelsea, konuk ettiği Arsenal ile 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan , 28. dakikada penaltıdan Jorginho'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede , 63. dakikada Gabriel Martinelli'nin ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Chelsea'nin 84. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle yeniden öne geçtiği karşılaşmada, Arsenal, 87. dakikada Hector Bellerin ile fileleri havalandırdı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Arsenal'de , ilk 11'de başladığı maçın 55. dakikasında yerini Matteo Guendouzi'ye bıraktı. ise 26. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek Arsenal'i 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Chelsea puanını 40'a, Arsenal ise 30'a çıkardı.

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