Fenerbahçe 3 puan için Gaziantep'e gidiyor! Gaziantep - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'de ara bitti, heyecan yeniden başladı. Ligin 18. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan kırmızı-siyahlılar çıkışını sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Tek hedefi şampiyonluk olan Fenerbahçe deplasmandan 3 puanla dönmek istiyor. Fenerbahçe deplasman fobisine ilk yarının son haftasında Rize'de son vermişti. Şimdi gözler Gazişehir Gaziantep - Fenerbahçe maçına çevrildi. Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ligdeki son 4 maçını kaybetmeyerek ligin ilk yarısını moralli kapatan Gaziantep, bu süreçte Konyaspor (0-0) ve Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalıp, Kayserispor'u 3-0, Kasımpaşa'yı da 4-3 yendi.
Sezon başında belirlediği 20 puan hedefinin üzerine çıkarak ilk 17 haftada 24 puan toplayan Gaziantep ekibi, yakaladığı çıkışı sürdürmenin hesabını yapıyor. 24 puanlı Gaziantep ekibinin rakibi Fenerbahçe ise geride kalan haftalarda 31 puan topladı.
FENERBAHÇE İYİ BAŞLAMAK İSTİYOR
Süper Lig'in ilk 17 haftalık periyodunu 9 galibiyet, 4'er beraberlik ve yenilgiyle 31 puanla lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde 4. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
Ligdeki son iki maçını kazanan Fenerbahçe, deplasmanda ise 4 maçlık galibiyet hasretini 17. haftadaki Çaykur Rizespor maçıyla sona erdirdi. Fenerbahçe, sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti.
Teknik direktör Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK ise ligin ilk yarısını 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 5 yenilgi alarak 24 puanla 9. sırada tamamladı. Gaziantep temsilcisi ligdeki son 4 maçında ise 2'şer galibiyet ve beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Gaziantep FK'yle Fenerbahçe arasında Kalyon Stadı'nda oynanacak 18. hafta karşılaşmasını hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
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