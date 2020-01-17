Emre Çolak hakkında flaş itiraf: Bu kategorinin futbolcusu değil
İspanya 2. Ligi'nde mücadele eden Deportivo La Coruna takımının teknik direktörü Fernando Vazquez, yeni transfer Emre Çolak için "Emre, bu kategorinin futbolcusu değil." dedi.
Ligde kalma mücadelesi veren Deportivo'nun Racing Santander'i 2-1 yendiği maçta ilk kez yeni takımının formasını giyen Emre Çolak, galibiyeti getiren golü ve gol sevinci sonrası gördüğü kırmızı kartla İspanyol basınında gündeme geldi.
Deportivo La Coruna'nın teknik direktörü Vazquez, Emre için "O, daha üst seviyede bir futbolcu. Emre, bu kategorinin futbolcusu değil. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız." yorumunu yaptı.
Emre'nin gol sevincini taraftarlarla paylaşmak için tribünlere koşarak, onlarla kucaklaşmasından dolayı gördüğü ikinci sarı kart hakkında da yorum yapan İspanyol teknik adam, "Emre, bana bu tür sevinçten dolayı sarı kart görüldüğünü bilmediğini söyledi. Bu onun patlama yapması için aradığı bir şeydi. Pazar günkü maçta takımda yer almasa da onun futbolunun zevkini çıkaracağımız için şanslıyız." ifadelerini kullandı.
Vazquez, 22 takımın mücadele ettiği ve son 4 takımın düşeceği ligde 21. sırada bulunan Deportivo'nun ligde kalabilmesi için puan tablosuna bakmadan sadece maçlarını kazanmaya odaklanması gerektiğini vurguladı.
Bu arada İspanyol basını da Emre'nin Santander karşısında çok güzel bir gol atarak takımına galibiyeti getirdiğini ancak hırsına yenik düştüğü basit bir hatadan dolayı da kırmızı kart gördüğünü yazdı.
Emre Çolak, sezon ortasında Deportivo ile anlaşarak sezon sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzalamıştı.
Emre, takımının bu pazar sahasında lider Cadiz'e karşı oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
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