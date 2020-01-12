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ING All-Star'da kadrolar belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 12.01.2020
ING ALL-STAR'DA KADROLAR BELLİ OLDU

All-Star 2020 takımları belli oldu. Takımları belirleyecek olan oyuncular, 'ten ve 'dan Nando de Colo olarak belirlenmişti. 2 kaptan kadro seçimlerini yaptı ve All-Star'da mücadele edecek olan iki takımın kadrosu son halini aldı. İşte 2020 All-Star kadroları...

All-Star 2020'de mücadele edicek 2 takımın kadrosunu ve Nando de Colo belirledi. Kırmızı takımın kadro tercihini 'ten Shane Larkin yaparken, Beyaz takımı 'dan Nando de Colo seçti. İşte ING All-Star 2020 kadroları...



KIRMIZI TAKIM (SHANE LARKIN)



VASILIJE MICIC
SERTAÇ ŞANLI
SHAQUIELLE MCKISSIC
ZACHARY AUGUSTE
ARCHIE GOODWIN
EMANUEL TERRY
YİĞİT ARSLAN
METECAN BİRSEN
JAMES JONES JR.
ANDREW ANDREWS
BERK UĞURLU



BEYAZ TAKIM (NANDO DE COLO)

DERRICK WILLIAMS
MELİH MAHMUTOĞLU
AMATH M'BAYE
MOUSTAPHA FALL
JORDAN CRAWFORD
ŞEHMUS HAZER
DEVIN WILLIAMS
KIKANOVIC
CRANFORD
DOĞUŞ ÖZDEMİROĞLU

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