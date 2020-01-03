Trabzonspor, Ndiaye transferini KAP'a bildirdi!
Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
Trabzonspor, Stoke City futbolcusu NDiaye'yi sezon sonuna kadar kiralamak için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı. Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 'İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' denildi.
Trabzonspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, İngiltere'nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralıyor. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
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