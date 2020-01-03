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James Nunnally, Fenerbahçe'ye döndü!

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Giriş Tarihi: 03.01.2020 Güncelleme Tarihi: 03.01.2020
SEZON SONUNA KADAR FENERBAHÇE'DE!

Bu sezon Euroleague'de beklentilerin çok altında kalan  Beko, eski oyuncusu James Nunnally ile tekrar anlaştı. Nunnally, sezon sonuna kadar forması giyecek.

Tecrübeli oyuncu, 'nin Euroleague şampiyonu olduğu dönem takımın bir parçasıydı. ABD'li basketbolcu, bir süredir kariyerini Çin'de sürdürüyordu.

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