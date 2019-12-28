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Manchester City havlu attı

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Giriş Tarihi: 28.12.2019
MANCHESTER CİTY HAVLU ATTI

'un Leicester City'yi 4 golle geçtiği haftada , Wolverhampton'a 3-2 mağlup oldu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Manchester City ile Liverpool arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Üsteklik Liverpool'un bir maçı da eksik.

İngiltere Premier Lig'de , 2-0 öne geçtiği maçta Wolverhampton'a 3-2 yenildi.

Manchester City, ligin 19. hafta maçında Wolverhampton'ın konuğu oldu.

Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Ederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manchester City, Raheem Sterling'in 25 ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 55. dakikada Adama Traore, 82. dakikada Raul Jimenez ve 89. dakikada Matt Doherty'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-2 galip gelen taraf oldu.

Bu sonuçla Manchester ekibi 38 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 30'a çıkardı.

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