Manchester City havlu attı
Liverpool'un Leicester City'yi 4 golle geçtiği haftada Manchester City, Wolverhampton'a 3-2 mağlup oldu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu Manchester City ile Liverpool arasındaki puan farkı 14'e çıktı. Üsteklik Liverpool'un bir maçı da eksik.
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, 2-0 öne geçtiği maçta Wolverhampton'a 3-2 yenildi.
Manchester City, ligin 19. hafta maçında Wolverhampton'ın konuğu oldu.
Karşılaşmanın 12. dakikasında kaleci Ederson'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Manchester City, Raheem Sterling'in 25 ve 50. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip, 55. dakikada Adama Traore, 82. dakikada Raul Jimenez ve 89. dakikada Matt Doherty'nin attığı gollerle karşılaşmada 3-2 galip gelen taraf oldu.
Bu sonuçla Manchester ekibi 38 puanda kalırken, Wolverhampton puanını 30'a çıkardı.
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