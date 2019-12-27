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Beşiktaş-Gençlerbirliği |İlk 11'ler belli oldu

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Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ |İLK 11'LER BELLİ OLDU

'in 17. hafta açılış mücadelesinde sahasında ile karşı karşıya geliyor. Süper Lig'in ilk devresinde son mücadelesine çıkan siyah-beyazlılar ilk devreyi galibiyetle kapatmak istiyor. İşte Beşiktaş'ın Gençlerbirliği 11'i...

, ilk bu akşamın son maçında ile karşılaşacak. 'de son 2 maçında yenilen siyah-beyazlı takımda sakat ve cezalı Lens, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek

Beşiktaş, Süper Lig'de ilk bu akşamın son haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem yönetecek. Ligde 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgisi bulunan Beşiktaş, 27 puanla 5. sırada yer alıyor.

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BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gençlerbirliği maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

11'LER...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Umut Nayir.

Gençlerbirliği: Ertaç, Polomat, Bjasmyr, Toure, Erdem, Yasin, Sessegnon, Mats, Candeias, Sefa, Ayite.

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SON 2 MAÇTA MAĞLUP OLDU

Beşiktaş, ligdeki son 2 maçta mağlup oldu. Ligin 15. haftasında BtcTurk 'a 2-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, evinde 18 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Beşiktaş, 16. haftadaki derbi karşılaşmasında ise 'ye 3-1 kaybetti.

ÜST ÜSTE 4 YENİLGİ

Siyah-beyazlı ekip, resmi maçlarda üst üste 4 yenilgi almaktan kurtulamadı. Son galibiyetini ligde 'yı 3-2 yenerek elde eden Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarını mağlubiyetle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu dönemde 'nde Wolverhampton'a 4-0 ve 'nda Anagold 24Erzincanspor'a 2-0 yenildi.

5 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, son 5 resmi maçta kalesini gole kapatamadı. Söz konusu 5 maçta Süper Lig'de Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'dan ikişer, Fenerbahçe'den 3 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'ın 4 golüne engel olamadı. Beşiktaş, ayrıca Ziraat Türkiye Kupası'nda Anagold 24Erzincanspor maçında ise 2 gol yedi.

BURAK YILMAZ SAKAT

Beşiktaş'ın son maçlardaki suskun ismi Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak. Ligde son 3 maçta gol atamayan tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe derbisinde sakatlanmıştı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Douglas Santos ile Dorukhan Toköz, sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta , cezası nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Lens, bu sezon , Aytemiz Alanyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe maçlarında sarı kart gördü.

4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta , , Muhammed Elneny ve Victor Ruiz, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Gençlerbirliği müsabakasında sarı kart gördükleri takdirde ikinci bu akşamın ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında oynayamayacak. Bu arada sakatlığı bulunan Burak Yılmaz da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

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