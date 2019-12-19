İbrahim Üzülmez Bursaspor'da!

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor geçtiğimiz günlerde teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.

Bursaspor yönetimi Yalçın Koşukavak'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi belirlemek için yoğun çaba sarf ediyordu. Teknik direktör adaylığı için Yücel İldiz ve İrfan Buz ile de görüşen yeşil-beyazlılar, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.