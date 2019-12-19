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İbrahim Üzülmez Bursaspor'da!

SPOR
Giriş Tarihi: 19.12.2019
İBRAHİM ÜZÜLMEZ BURSASPOR'DA!

TFF 1. Lig ekiplerinden  geçtiğimiz günlerde teknik direktör  ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-Beyazlı ekibin yeni teknik direktörü İbrahim Üzülmez oldu.

yönetimi 'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna oturacak ismi belirlemek için yoğun çaba sarf ediyordu. Teknik direktör adaylığı için ve İrfan Buz ile de görüşen yeşil-beyazlılar, İbrahim Üzülmez ile anlaşma sağladı.

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