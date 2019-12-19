Fenerbahçe'den Garry Rodrigues için PFDK kararı! Beşiktaş maçında oynayacak mı?
Son dakika haberi...Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe'den Garry Rodrigues'e 2 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Garry Rodrigues ile ilgili kararını açıkladı. PFDK, Rodrigues'e 2 maç ceza verdi.
Bu cezayla birlikte yıldız oyuncu, pazar günü Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
İşte PFDK kararları:
"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.12.2019 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi"
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