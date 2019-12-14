14 Aralık 2019, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Fırtına’da Tosic iddiası

SPOR
Giriş Tarihi: 14.12.2019
FIRTINA’DA TOSİC İDDİASI

'un devre arasında 'ta forma giyen Sırp stoper 'i edeceği iddia edildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

'un devre arasında Beşiktaş'ta forma giyen Sırp stoper Dusko Tosic'i edeceği iddia edildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN