Fırtına’da Tosic iddiası
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Trabzon'un devre arasında Beşiktaş'ta forma giyen Sırp stoper Dusko Tosic'i transfer edeceği iddia edildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.Trabzon'un devre arasında Beşiktaş'ta forma giyen Sırp stoper Dusko Tosic'i transfer edeceği iddia edildi. 34 yaşındaki stoperin kulübü Guangzhou ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
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