Abdullah Avcı’dan oyuncularına uyarılar! Fener’i bırak Malatya’ya bak
Giriş Tarihi: 14.12.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Futbolda her zaman oynayacağınız maça odaklanmanız gerekir. Fenerbahçe maçı sonraki işimiz. Malatya maçını düşünmeliyiz” dedi...Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının derbiyi düşünmemesi gerektiğini vurguladı. Avcı, "Önceliğimiz Yeni Malatya maçı... oynayacağınız maça odaklanmanız gerekir. F.Bahçe maçı sonraki işimiz. Malatya maçını düşünmeliyiz. Aksi taktirde çok sıkıntı çekeriz" ifadelerini kullandı.
RAKİPLER DAHA AGRESİF OLACAK
Ligde 6'da 6 yaptıklarını ve bu saatten sonra her takımın kendilerine daha fazla zorluk çıkartacaklarını söyleyen Avcı, "Malatya maçı zor geçecek. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu maçı atlatıp derbiye odaklanacağız" dedi.
YENİ MALATYA STARTI VERİLDİ
Beşiktaş Yeni Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün başladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanda çift kale maç ve şut çalışması yapıldı.
Beşiktaş'ın dün yaptığı antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Oyuncuların hırsı dikkat çekti.
LİGİ LİDER BİTİRECEĞİZ
Kartal'ın tecrübeli oyuncularından Gökhan Gönül, iyi bir ritim yakaladıklarını belirterek, "Sezonun ilk yarısını lider kapatacağız. Kalan maçlarımızı alacağız" dedi.
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