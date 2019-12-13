Fenerbahçe Sivassporlu Emre Kılınç için bastırıyor! Transferde Başkan devrede...
Giriş Tarihi: 13.12.2019 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019
Beşiktaş’ın aradan çekilmesiyle Fenerbahçe Sivassporlu Emre Kılınç’ın transferinde yalnız kaldı. Pazar günü maç için Sivas'a gidecek olan Başkan Ali Koç, Emre için Sivaslı yöneticilerle masaya oturacak.Süper Lig'in 2. yarısına daha güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarını yapan Fenerbahçe, Sivas'ın kanat oyuncusu Emre Kılınç'ı kadrosuna katmak istiyor. Beşiktaş'ın devreden çıkmasıyla rahatlayan Fener'de Başkan Koç da devreye girdi.
SİVAS'LA SON SEZONUNU YAŞIYOR
Başkan Ali Koç'un pazar günkü Sivas maçı öncesinde Sivaslı başkan ve yöneticilerle Emre transferini konuşması bekleniyor. Emre'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitiyor olması en önemli koz.
TAKAS İHTİMALİ DE GÜNDEMDE
Emre Kılınç'ın transferine Yanal'ın da onay verdiği gelen haberler arasında. Emre için Alper Potuk ve Mehmet Ekici gibi isimlerin takasta kullanılmasının da söz konusu olduğu ifade edildi.
10 GOLE DİREKT KATKI VERDİ
Emre Kılınç, bu sezon Sivas formasıyla çıktığı 12 lig maçında 5 gol, 5 asiste imza atarak takımının liderlik koltuğunda olmasında önemli rol oynadı.
SÖZLEŞMESİ BİTİYOR
Sezon sonunda Emre Kılınç'ın Sivas'la olan sözleşmesinin bitecek olması Fener'in işini bir hayli kolaylaştırabilir.
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