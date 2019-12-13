Cocu Ferdi için ısrar ediyor
Giriş Tarihi: 13.12.2019
İngiliz basını Derbi County’nin Ferdi’yi istediğini yazmıştı. Derby’nin hocası Cocu da “Ferdi’yi isterim. Satın almak zor ama kiralanabilir" açıklamasını yaptı.İngiliz basınında yer alan son habere göre Derby County'nin Ocak transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği ve Teknik Direktör Cocu'nun bu ismi çok istediği belirtildi. Cocu, "Ferdi'yi isterim. Satın almak zor ama kiranabilir" açıklamasını yaptı. Gelişmeler merakla bekleniyor.
FENER TARAFTARI BUNA KIZABİLİR!
Fener taraftarı Ferdi'nin 11'de oynamasını istiyor. Eğer kiralanırsa tepki gösterebilirler.
LEICESTER YİNE VEDAT'I İZLEYECEK!
Leicester City'nin Vedat Muric'e olan ilgisi bitmek bilmiyor. İngiliz futbol siteleri Leicester City'nin yıldız forveti Sivas-F.Bahçe maçında da izleyeceğini yazdı.
YANAL SERDAR'A PARTNER ARIYOR
Teknik direktör Ersun Yanal, Sivas deplasmanında Serdar Aziz'in yanında kime görev vereceğine henüz karar vermedi. Yanal, Zanka ve Sadık'tan birini seçecek. Adil Rami'yi ise şu anda düşünmüyor.
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