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Cocu Ferdi için ısrar ediyor

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Giriş Tarihi: 13.12.2019
COCU FERDİ İÇİN ISRAR EDİYOR

İngiliz basını Derbi County’nin Ferdi’yi istediğini yazmıştı. Derby’nin hocası Cocu da “Ferdi’yi isterim. Satın almak zor ama kiralanabilir" açıklamasını yaptı.

İngiliz basınında yer alan son habere göre Derby County'nin Ocak döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek istediği ve Cocu'nun bu ismi çok istediği belirtildi. Cocu, "Ferdi'yi isterim. Satın almak zor ama kiranabilir" açıklamasını yaptı. Gelişmeler merakla bekleniyor.

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