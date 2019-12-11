TFF'den Türk futboluna gece operasyonu
Türkiye Futbol Federasyonu, gece yarısı operasyonuyla bir kez daha yeni bir karar aldı. Kulüplerin 'finansal sapma' payını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkartan TFF, Trabzonspor yönetimini çileden çıkarttı. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, CAS'a gideceklerini açıkalmasının ardından TFF'ye milyonlarca futbolseverden tepki geldi. TFF bir gece operasyonuyla Türk futbolunu istediği gibi dizayn etmeye kalkarken, Erman Toroğlu ve Zeki Uzundurukan da eleştiri oklarını Nihat Özdemir'e çevirdi.
Daha 20 gün önce "Harcama limitlerine uymayan takımların canını yakacağız" diyen Nihat Özdemir başkanlığındaki TFF'nin, birden bire kulüplerin 'finansal sapma' tutarını yüzde 40'a çıkarması hayretle karşılandı.
Anlaşılması mümkün olmayan bu kararla birlikte, büyük fedakarlıklar gösterip kurallara uyan kulüpler cezalandırılırken, uymayanlar ise ödüllendirilmiş oldu. Zaten çok zor durumdaki kulüplerimizi iyice borç batağına saplayacak bu karar, tepkiyle karşılandı. Sosyal medyada Nihat Özdemir'e yönelik sert eleştiriler yapıldı.
UEFA'ya finansal fair play kurallarına sıkı sıkıya uyacakları yönünde taahhütler veren Nihat Özdemir'in bu çarpık karar sonrası UEFA'ya ne diyeceği merak konusu.
AHMET AĞAOĞLU: CAS'A GİDECEĞİZ
Alınan karara en sert tepki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan geldi. Başkan Ağaoğlu, "Biz talimatlara harfiyen uyduk. Sezon başında yayınlanan talimat sezon ortasında değiştirilemez. Hem de kuralı ihlal edenlerin lehine değişiklik yapılıyor. Finansal açıdan çıkmazda olan kulüplerin önü açılıyor. Yüzde 10'luk değil, % 28'lik bir limit artışı söz konusu. Trabzonspor'un 6 milyon olan harcama oranı bir anda 54 milyon liraya çıkıyor. Faiz oranı da çok ciddi aşağıya çekiliyor. Bu UEFA ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalara taban tabana zıt. Bu karar Tahkim'den dönecektir. Dönmediği zaman konuyu UEFA'ya gerekirse de CAS'a götüreceğiz. TFF açıklamasında 'Kulüpler Birliği'nin talebi doğrultusunda bu karar alındı' diyor. Kulüpler Birliği'nde bu konuda herhangi bir görüşme yapılmadı" ifadelerini kullandı.
ERMAN TOROĞLU: LİG'İ DİZAYN MI ETTİNİZ?
"Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu. Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.
Peki, nereye? Nihat Özdemir'in bürosuna. Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy. Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden? Haydi, onlar Fenerbahçe'de yöneticilik yapmışlar şimdi arkadaşlar, dostlar. Buyurun cenaze namazına Diğeri kim? MHK Başkanı Zekeriya Alp. Haydaaa. Buyurun cenaze namazına. Toplantı 2.5 saat sürüyor. Arkadaşlar bu toplantıyı neden Nihat Özdemir'in özel bürosunda yapıyorsunuz? Nihat Özdemir Futbol Federasyonu Başkanı, gidersiniz futbol federasyonuna açıkça konuşursunuz. Neden gizli gizli, kaçak girip görüşüyorsunuz? Size bu toplantıyla ilgili herhalde 50 tane soru yöneltebilirim. İsterseniz başlayalım."
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ZEKİ UZUNDURUKAN: FİNANSAL SULANDIRMA
"TFF Başkanı Nihat Özdemir, daha önce katıldığı bir TV programında kendisine yöneltilen 'Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a Finansal Fair Play kriterlerine uymazlarsa ceza verebilecek misiniz?' sorusuna aynen şu cevabı vermişti: 'Hiç dinlemeyeceğiz! Bu konularda hiçbir zaman ödün vermeyeceğiz!' TFF Başkanı Özdemir, başka bir açıklamasında da 'Herkes finansal durumunu yoluna koysun. Yoksa puan silme gibi işlemlere başlayacağız' demişti. Başkan Nihat Özdemir, Temmuz ayında Kulüp Lisans Talimatı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada da 'Kulüp Lisans Talimatı Türk futbolunun kurtuluş reçetesi olacak' yorumunu yapmıştı. Peki şimdi ne oldu da bir gece yarısı operasyonu ile kulüplerin kabul edilebilir finansal sapma tutarını yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkardınız?"
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