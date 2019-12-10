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Yılın bombası patladı! İşte Ibrahimoviç'in yeni takımı

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
YILIN BOMBASI PATLADI! İŞTE IBRAHİMOVİÇ'İN YENİ TAKIMI

İtalya Serie A ekiplerinden 'de, Teknik Direktör 'nin yerine 'nun getirilmesi planlanıyor. Milan'da bir dönem Gattuso ile takım arkadaşı olan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimoviç de Ancelotti-Gattuso değişikliğinin yaşanması halinde Napoli'ye gitmeye sıcak bakıyor.

Serie A'da geride kalan 15 haftada topladığı 21 puanla 7. sırada yer alan 'de yönetim ve taraftar, kötü sonuçların faturasını deneyimli teknik adam 'ye kesti. İtalyan ekibinde önümüzdeki günlerde Ancelotti ile yolların ayrılarak takımın başına 'nun getirilmesi düşünülüyor. Napoli, Gattuso'nun göreve gelmesiyle dünyaca ünlü bir yıldızı kadrosuna katmak için de avantaj sağlamış olacak.Gattuso faktörü ön planda

Geçtiğimiz aylarda LA Galaxy ile yollarını ayıran İsveçli golcü Zlatan Ibrahimoviç, yeni bir maceraya atılmak istiyor. bırakmadan önceki son durağının neresi olacağını belirlemek isteyen yıldız oyuncu, eski takımı Milan'a geri dönmek için geçtiğimiz günlerde iletişime geçti. Ancak 38 yaşındaki futbolcu, kırmızı-siyahlı yönetimin kendisine sunduğu maaş teklifini yetersiz bulunca bu görüşme askıya alındı.

İtalyan medyasına göre Zlatan Ibrahimoviç, 2010-2011 sezonunda Milan'da birlikte top koşturduğu Gattuso'nun, Napoli'nin başına geçmesi halinde ise rotasını buraya çevirecek. Gattuso ile olan arkadaşlığının iş ortamına da olumlu yansıyacağını düşünen Zlatan, transferin gerçekleşmesi için maaşında indirime gitmeye de sıcak bakıyor.

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