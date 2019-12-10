PFDK sevkleri açıklandı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica, "sportmenliğe aykırı hareketi ve açıklamaları nedeniyle kurula sevk edildi. Trabzonspor Kulübü ve Jose Sosa da disipline sevk edildi.

Sevkler şöyle;



"Hukuk Müşavirliği'nce 10.12.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 07.12.2019 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-DEMİR GRUP SİVASSPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün 07.12.2019 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GÖZTEPE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın 08.12.2019 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu JOSE ERNESTO SOSA'nın aynı müsabakada cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girmesi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 95/2. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü görevlisi MEHMET GÖKER ÖZDEMİR'in 09.12.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu AHMET DERELİ'nin aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BURSASPOR Kulübü idarecisi ALİ BÜYÜKKURT'un 08.12.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR-GİRESUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün 09.12.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-KEÇİÖRENGÜCÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü idarecisi TAHİR ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ-TUZLASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- BİREVİM ELAZIĞSPOR Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-BİREVİM ELAZIĞSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. Kulübü görevlisi HASAN GÖZÜBÜYÜKLÜ'nün aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan YENİ ÇORUMSPOR A.Ş.-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- YENİ ORDUSPOR Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan YENİ ORDUSPOR-ŞİLE YILDIZSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YENİ ORDUSPOR Kulübü antrenörü TELAT ÖZDEN'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 09.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YENİ ORDUSPOR Kulübü futbolcusu CEVATCAN EKİNCİ'nin aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- SERİK BELEDİYESPOR Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-ERZİNSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- ERZİN SPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR-ERZİN SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ERZİN SPOR A.Ş. Kulübü görevlisi HÜSEYİN CUMHUR YIKAR'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 10.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan TOKATSPOR A.Ş.-68 AKSARAY BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- YOMRA SPOR Kulübü antrenörü ABDURRAHMAN TİRYAKİ'nin 08.12.2019 tarihinde oynanan DÜZCE SPOR-YOMRA SPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 09.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- AĞRI 1970 SPOR Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan AĞRI 1970 SPOR-KOCAELİSPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- KEMERSPOR 2003 Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR-KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- MUĞLASPOR Kulübü futbolcusu ÇAĞLAYAN MENDERES'in 07.12.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu SEBAHATTİN USTA'nın 07.12.2019 tarihinde oynanan MUĞLASPOR-MEDİCALPARK BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.12.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2019 tarihinde oynanan KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.