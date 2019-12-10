Tüm gözler dev derbide
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Türk basketbolunun 2 devi Fenerbahçe Beko ve A.Efes'in Euroleague'de perşembe günü oynayacakları dev maça odaklandı. 12 maç sonunda lider bulunan A.Efes zirveyi bırakmak istemiyor.Türk basketbolunun 2 devi Fenerbahçe Beko ve A.Efes'in Euroleague'de perşembe günü oynayacakları dev maça odaklandı. 12 maç sonunda lider bulunan A.Efes zirveyi bırakmak istemiyor.
F.BAHÇE İÇİN DİRİLİŞ MAÇI
Avrupa'da bu sezon 12. sırada bulunan Fenerbahçe ise Anadolu Efes'i devirerek hem moral bulmayı hem de dev rakiplerine gözdağı vermeyi heedfliyor.
A.EFES ZOR GALİP: 88-84
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes zorlandığı karşılaşmada deplasmanda M.Y.Afyon Bld'yi 88-84 yenmeyi başardı.
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