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Tüm gözler dev derbide

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Giriş Tarihi: 10.12.2019
TÜM GÖZLER DEV DERBİDE

Türk basketbolunun 2 devi Beko ve A.Efes'in Euroleague'de perşembe günü oynayacakları dev maça odaklandı. 12 maç sonunda lider bulunan A.Efes zirveyi bırakmak istemiyor.

Türk basketbolunun 2 devi Beko ve A.Efes'in Euroleague'de perşembe günü oynayacakları dev maça odaklandı. 12 maç sonunda lider bulunan A.Efes zirveyi bırakmak istemiyor.

F.BAHÇE İÇİN DİRİLİŞ MAÇI
Avrupa'da bu sezon 12. sırada bulunan Fenerbahçe ise 'i devirerek hem moral bulmayı hem de dev rakiplerine gözdağı vermeyi heedfliyor.

A.EFES ZOR GALİP: 88-84
Türkiye Süper Ligi'nde Anadolu Efes zorlandığı karşılaşmada deplasmanda M.Y.Afyon Bld'yi 88-84 yenmeyi başardı.

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