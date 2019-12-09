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Konya’da hasret sürüyor

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Giriş Tarihi: 09.12.2019
KONYA’DA HASRET SÜRÜYOR

Son haftalarda büyük bir kriz yaşayan evinde 'le 0-0 berabere kaldı. 'ın ekibinin galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Yeşil-Beyazlılar'da özellikle 'in kaçırdığı pozisyonlar taraftarlara saç baş yoldurdu.

Son haftalarda büyük bir kriz yaşayan Konyaspor evinde Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Aykut Kocaman'ın ekibinin galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Yeşil-Beyazlılar'da özellikle Riad Bajic'in kaçırdığı pozisyonlar taraftarlara saç baş yoldurdu.

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