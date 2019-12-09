Konya’da hasret sürüyor
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Son haftalarda büyük bir kriz yaşayan Konyaspor evinde Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Aykut Kocaman'ın ekibinin galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Yeşil-Beyazlılar'da özellikle Riad Bajic'in kaçırdığı pozisyonlar taraftarlara saç baş yoldurdu.Son haftalarda büyük bir kriz yaşayan Konyaspor evinde Gaziantep'le 0-0 berabere kaldı. Aykut Kocaman'ın ekibinin galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Yeşil-Beyazlılar'da özellikle Riad Bajic'in kaçırdığı pozisyonlar taraftarlara saç baş yoldurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Daha Fazla Gör
- Fırat Delibaş yakalandı!
- Jose Mourinho gözünü Edin Dzeko'ya dikti
- Eczacıbaşı VitrA voleybolda dünya ikincisi oldu
- Son dakika: Arnavutköy'deki trafik magandası gözaltına alındı
- 8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti |Video
- Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı! 43 kişi ölmüştü...
- Son dakika: Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi: Müslümanlar...
- Almanya'da ırkçılık kol geziyor! 11 yaşındaki başörtülü kızı dövdüler...
- Yunanistan Parlamentosunda skandal! İslamiyet'e hakaret etti
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da flaş açıklamalar...
- İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümler ve perde arkası...
- Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü