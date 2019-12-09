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Galatasaray'da PSG maçının startı verildi

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Giriş Tarihi: 09.12.2019
PSG MAÇININ STARTI VERİLDİ

, Saint-Germain () ile çarşamba günü PSG ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Alanya maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

G.Saray ile çarşamba günü PSG ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Alanya maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaptı.

'ÜN MR'I ÇEKİLECEK
Alanyaspor maçında sağ alt arka adalesinde ağrı hissederek oyuna devam edemeyen Adem Büyük'ün durumu bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.

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