Kayserispor'da iki ayrılık daha
Giriş Tarihi: 09.12.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor'da Umut Bulut ve Şamil Çınaz da ekonomik sebeplerden dolayı kulübe veda etti. Kulüpten ayrılanların sayısı 6 oldu.Emmanuel Adebayor, Atila Turan, Adryan Tavares ve Paul Georges Ntep ile yollarını ayıran İstikbal Mobilya Kayserispor'da kadro sıkıntısı yaşanırken takım kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ile de yollar ayrıldı.
Mali sıkıntılar yaşanmasının ardından futbolculara ödenmeyen paralar sonrası Kayserispor'da huzursuzluk ortaya çıktı. Berna Gözbaşı'nın başkan olmasından sonra Tavares, Adebayor ve Ntep ve Atilla Turan takımdan ayrılan isimler olmuştu. Giden oyuncular kervanına Umut Bulut ve Şamil Çinaz'da eklendi.
İki oyuncu valizlerini topladı ve Kayseri'den ayrıldı. Türk futbol tarihinde lig devam ederken ender rastlanan ayrılıklarla sarsılan sarı kırmızılı ekipte ayrılıkların devam edeceği belirtiliyor.
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