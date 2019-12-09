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Kayserispor'da iki ayrılık daha

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Giriş Tarihi: 09.12.2019
SÜPER LİG EKİBİNDE FLAŞ AYRILIK! 6 OLDU

'da ve Şamil Çınaz da ekonomik sebeplerden dolayı kulübe veda etti. Kulüpten ayrılanların sayısı 6 oldu.

, Atila Turan, Adryan Tavares ve Paul Georges Ntep ile yollarını ayıran 'da kadro sıkıntısı yaşanırken takım kaptanları ile ile de yollar ayrıldı.

Mali sıkıntılar yaşanmasının ardından futbolculara ödenmeyen paralar sonrası Kayserispor'da huzursuzluk ortaya çıktı. Berna Gözbaşı'nın başkan olmasından sonra Tavares, Adebayor ve Ntep ve Atilla Turan takımdan ayrılan isimler olmuştu. Giden oyuncular kervanına Umut Bulut ve Şamil Çinaz'da eklendi.

İki oyuncu valizlerini topladı ve Kayseri'den ayrıldı. Türk futbol tarihinde lig devam ederken ender rastlanan ayrılıklarla sarsılan sarı kırmızılı ekipte ayrılıkların devam edeceği belirtiliyor.

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