Fenerbahçe Başakşehir'in yıldızını alacak
Giriş Tarihi: 09.12.2019
Savunma hattında sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Başakşehir'in başarılı oyuncusunun peşinde düştü. Sarı lacivertli yönetim, kaptan Emre Belözoğlu'nun da eski takım arkadaşı olan 34 yaşındaki sol bek Gael Clichy için girişimlere başladı.
Fenerbahçe, Başakşehir'in yıldızında mutlu sona ulaşıyor. Yaz transfer sezonunun hızlı takımı Fenerbahçe, ocak ayında da nokta atışı yapmayı planlıyor. Şampiyonluk için bahane istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar transferde ince eleyip sık dokuyor.
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