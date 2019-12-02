Marcao: Gol öncesinde faul vardı
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Galatasaraylı Marcao, Trabzonspor'un Sörloth'la bulduğu gol öncesi kendisine faul yapıldığını iddia etti. Brezilyalı, "Rakip forvet attığı golden önce beni itti, kesinlikle fauldü. Hakeme söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı.Galatasaraylı Marcao, Trabzonspor'un Sörloth'la bulduğu gol öncesi kendisine faul yapıldığını iddia etti. Brezilyalı, "Rakip forvet attığı golden önce beni itti, kesinlikle fauldü. Hakeme söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı.
ÖNEMLİYDİ
Marcao, kaybedilen 2 puan için ise "Üzgünüz ama geri dönüşümüz önemliydi" dedi.
İLK 45'TE KALE KAPALI
Galatasaray dünkü maçta da ilk yarı kalesinde gol görmedi. Böylece Sarı-Kırmızılılar bu sezon 13 haftada kalelerinde sadece bir maçta ilk yarı gol yedi.
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