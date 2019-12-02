Belhanda patlaması! Taraftarları çileden çıkardı...
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Belhanda, dün 43. dakikada gelişen etkili atakta yaptığı şut tercihi ile şimşekleri üzerine çekti. Feghouli'nin getirdiği topta, müsait pozisyondaki arkadaşına pas vermek yerine şut çeken ve topu auta gönderen Faslı, net bir fırsatı harcadı. Belhanda için sosyal medyada, "Takıma zarar veriyor. Hem ciddiyetsiz, hem de bencil." "Devre arasında bir an önce gönderilmeli, Vakti" denildi.G.Saray taraftarıyla yıldızı bir türlü barışmayan Belhanda, dün 43. dakikada gelişen etkili atakta yaptığı şut tercihi ile şimşekleri üzerine çekti. Feghouli'nin getirdiği topta, müsait pozisyondaki arkadaşına pas vermek yerine şut çeken ve topu auta gönderen Faslı, net bir fırsatı harcadı.
BENCİLLİK!
Müsait pozisyonda golü kaçıran Belhanda için sosyal medyada, "Takıma zarar veriyor. Hem ciddiyetsiz, hem de bencil." "Devre arasında bir an önce gönderilmeli, Vakti" denildi.
Belhanda Feghouli'ye pas vermek yerine şut çekti. Net bir fırsatı geri tepti.
POZİSYON %100 PENALTI
G.Saraylı Emre Mor, Kamil ile girdiği pozisyon için, "%100 penaltı. Ayağıma vurdu" dedi
Cimbom'un genç oyuncusu Emre Mor, Trabzonspor maçının son anlarında Kamil Ahmet'le girdiği ikili mücadelenin %100 penaltı olduğunu söyledi. Emre, "Ayağıma vurdu. VAR devreye girmeliydi" dedi.
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