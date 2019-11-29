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Mensah’dan açık kapı

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Giriş Tarihi: 29.11.2019
MENSAH’DAN AÇIK KAPI

'ye olacağı iddia edilen açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Herhangi bir anlaşma yok ancak büyük takımda oynamayı her futbolcu ister" şeklinde konuştu.

'ye olacağı iddia edilen açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Herhangi bir anlaşma yok ancak büyük takımda oynamayı her futbolcu ister" şeklinde konuştu.

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