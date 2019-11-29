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Mehmet Ekici’ye şartlı evet!

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Giriş Tarihi: 29.11.2019
MEHMET EKİCİ’YE ŞARTLI EVET!

İsmi lig kadrosuna yazılmayan 'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yönetimin, ismi ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.

İsmi lig kadrosuna yazılmayan Mehmet Ekici'yle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yönetimin, ismi Galatasaray ile anılan yıldız futbolcuya, "Sadece yurt dışına gidişine izin veririz" diyeceği öğrenildi.

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