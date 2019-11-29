Fenerbahçe'ye Vedat Muriç müjdesi
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç, 'sakatlığından dolayı sezonun ilk yarısını bitirdi" haberlerinden sonra takıma geri döndü. Kosovalı golcü aynı zamanda Göztepe ile oynanacak maçın kadrosuna da dahil edildi.
Fenerbahçe'de sahalardan uzunca bir süre ayrı kalacağı ifade edilen Vedat Muriqi, takıma erken döndü. Kosovalı golcü, Göztepe ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edildi.
Sarı lacivertli kulüp, golcü futbolcu Vedat Muriqi'nin idmanlara başladığını resmi hesaptan yaptığı paylaşımla duyurmuştu.
Kulüp, gelişmeyi resmi hesaptan yaptığı 'Acaba kim geri döndü?' paylaşımıyla duyurdu.
Paylaşımda, Vedat Muriqi'nin yüzü kapalı şekilde verildi. Sarı lacivertli taraftarlar tweet altına çok sayıda yorum bırakılmıştı.
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