Arsenal'de Unai Emery ile yollar ayrıldı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrıldı. Arsenal, Emery'nin görevine son verdiğini duyurdu. Emery yönetimindeki Arsenal Lig'de 5 maçtır galip gelemiyordu.

Arsenal, teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verildiğini duyurdu. Emery yönetimindeki Arsenal Premier Lig'de 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 18 puanlı Arsenal, ligde 8'inci sırada yer alıyor. Arsenal, Emery yönetiminde son 5 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

Premier Lig'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından olan Arsenal, son olarak Avrupa Ligi müsabasında konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a 2-1 yenildi.

Ligde geride kalan 13 haftada sadece 4 galibiyet alabilen ve son 5 Premier Lig maçının tamamında puan kaybeden Londra ekibi, teknik direktör Unai Emery'nin görevine son verme kararı aldı.

İŞTE EMERY'NİN KARNESİ

İspanyol çalıştırıcı, Arsenal'in başında 84 maçta görev yaptı.

Bu karşılaşmaların 46'sında galibiyete uzanan Emery, 19 beraberlik ve 19 mağlubiyet aldı.

Takımını 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi finaline taşıyan deneyimli çalıştırıcı, son maçta Chelsea'yi geçememişti.