Galatasaray Brugge maçı radyodan dinle! GS Brugge canlı radyo yayını!

Galatasaray Brugge maçı radyodan dinle! Galatasaray Brugge maçı canlı radyo yayını futbolseverler tarafından araştırılıyor. GS Brugge maçını canlı radyodan dinle. Bu akşam oynanacak ve saat 20.55’te başlayacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını televizyondan izleme şansı bulunmayan taraftarlar maçı radyo yayınıyla takip etmek istiyor. Peki, Galatasaray Brugge maçı radyodan nasıl dinlenir? İşte maçın canlı radyo yayını!

Galatasaray Brugge canlı radyo yayını merak konusu. Galatasaray Brugge maçı radyodan dinleme yolları futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçı radyo yayını ile takip etmek istiyor. Bu nedenle GS Brugge maçı canlı radyodan dinleme yolları araştırılıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki kader maçı olacak karşılaşma saat 20:55'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY BRUGGE MAÇI RADYODAN DİNLE!

Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Süper Ligi'nin radyo yayın hakları bir radyo kanalı tarafından satın alınmadı. Ancak A Spor radyo ile maçın dakika dakika canlı heyecanını yaşayabilir, maçtaki önemli anları, pozisyonları ve yorumları dinleyebilirsiniz.

GALATASARAY BRUGGE MAÇI CANLI RADYO YAYINI!

UEFA AVRUPA LİGİ HESAPLARI!

Grupta 1 puan ile son sırada yer alan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne kalabilmek için Club Brugge karşısında mutlak galibiyet almak zorunda! Son maçında Fransa deplasmanında grubun lideri PSG'ye konuk olacak olan Galatasaray son maçlar öncesinde kazanıp UEFA Avrupa Ligi vizesini cebine koymanın hesaplarını yapıyor. Club Brugge grupta 2 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

3 GENÇ İSİM KADROYA ALINDI

UEFA'ya bildirilen listeden 15 oyuncusu kalan Galatasaray, 10 futbolcusunu da B listesine almıştı. Teknik direktör Fatih Terim, üç genç futbolcuyu B listesinden takıma aldığını açıkladı. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, forvetten Erencan Yardımcı, savunmada görev alan Emin Bayram ve Kaan Arslan'ın kadroya girdiğini ifade etti.

GALATASARAY'DA 5 EKSİK VAR

Galatasaray'da 5 futbolcu sakatlık ve ceza nedeniyle Club Brugge'e karşı forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı ile kart cezalısı Steven Nzonzi ve Yunus Akgün maçın kadrosunda yer alamayacak. Fatih Terim, Ryan Babel'in de sakatlığı nedeniyle Club Brugge karşısında oynamasının zor olduğunu açıkladı.Uruguay Milli Takımı'ndan sakat dönen ve Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada görev yapamayan kaleci Fernando Muslera'nın sahada yerini alması bekleniyor.