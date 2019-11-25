UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev

FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'ın görevleri belli oldu. Ali Palabıyık, Lazio-1907 Cluj maçını yönetecekken, Halis Özkahya ise Dudelange-APOEL FC maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya, Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL FC takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.

Lüksemburg'un Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık ise, İtalya'nın S.S. Lazio ile Romanya'nın CFR 1907 Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E grubu müsabakasınında düdük çalacak.

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.