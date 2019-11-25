Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan, Beşiktaş-Bratislava maçını ise Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.
BEŞİKTAŞ'A ARNAVUT HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.
Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Arda Turan'dan Fatih Terim açıklaması
- Kalkavan’a itiraz 'VAR'
- Vedat Muriç: 5 hafta yokum
- Kalinic'in kontrol sonucu belli oldu
- Galatasaray'da her şey değişecek
- Öyle bir arabayla geldiler ki...
- Fenerbahçe maçındaki skandal! Ahmet Çakar...
- Kartal’ın gözü zirvede
- Ersun Yanal: Sakatımız çok mazeret yok
- Trabzon'da Nijeryalı profesör
- "ABD-Çin anlaşmasının ilk aşaması yakında gerçekleşecek"
- Azez’de patlama: 2 ölü, 3 yaralı
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den "kadına şiddet" konusu hakkında flaş açıklama
- TSK’nın vurucu gücü artıyor! Tank avcıları muharebe sahasına ısınıyor
- Van Çatak'ta PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
- Hong Kong'da demokrasi yanlılarından zafer
- Bitlis'te habercilere ayı saldırdı! İşte o anlar…
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret
- İçişleri Bakanlığından çakar uygulaması hakkında önemli açıklama
- Son dakika: Mersin'de köpek yüzünde çıkan kavgada silahlar konuştu 3 ölü 1 yararlı |Video
- Son dakika: ABD'de Trump'a zorlu rakip! Resmen açıkladı
- Husumetlisini pazar yerinde bacağından vurdu