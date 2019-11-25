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Başakşehir ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

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Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
İŞTE AVRUPA'DAKİ TEMSİLCİLERİMİZİN HAKEMLERİ

Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Başakşehir-Roma maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan, Beşiktaş-Bratislava maçını ise Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü sahasında İtalya'nın Roma ekibi ile yapacağı maçta Rumen hakem Ovidiu Hategan düdük çalacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı yönetecek Hategan'ın yardımcılıklarını Octavian Şovre ve Sebastian Gheorghe yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Sebastian Coltescu olacak.

BEŞİKTAŞ'A ARNAVUT HAKEM

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Slovakya'nın Slovan Bratislava ekibiyle İstanbul'da yapacağı karşılaşmayı Arnavut hakem Enea Jorgji yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Jorgji'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

Beşiktaş ile Slovan Bratislava arasındaki karşılaşma, Vodafone Park'ta saat 20.55'te başlayacak.

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