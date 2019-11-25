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Son 9 yılın en iyi Trabzon’u

SPOR
Giriş Tarihi: 25.11.2019
SON 9 YILIN EN İYİ TRABZON’U

, Getafe ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına dün başladı. Trabzonspor, 2010-11 sezonundan sonraki en iyi performansını yakaladı.

Trabzon, Ankaragücü deplasmanında aldığı galibiyetle ligde puanını 22'ye çıkararak son 9 yılın en iyi performansını yakaladı. Bordo-mavililer, 2010-11'in ilk 12 haftasında 29 puan toplarken o dönem teknik direktör olan Şenol Güneş'in yardımcılığını şu an takımı çalıştıran Ünal Karaman yapıyordu.

LİGİN KRALI!
Trabzon'un Norveçli yıldızı Alexander Sörloth, bu sezon 12 haftada 7 gol 3 asistlik performans sergileyerek, ligde skora en çok katkı yapan oyuncu olmayı başardı.

AHMET DE SAKATLANDI
Getafe maçı hazırlıklarına dün start veren 'da genç oyuncu Ahmet Canbaz sakatlandı. Durumu bugün belli olacak.

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