Arda Turan'ın Galatasaray'a ‘geri dönüş’ haberleri taraftarları ikiye böldü
Giriş Tarihi: 25.11.2019
Başakşehir maçından sonra ortaya atılan Arda Turan iddiaları büyük bir tartışmayı başlattı... Bazı taraftarlar, “Affetmek büyüklüktür. Ortada kan davası yok” derken bazı taraftarlar ise, “Eğer Arda geri dönerse maçlara gitmem” diyerek transferi veto etti.Çok sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray'da şimdi de Arda Turan tartışması başladı... Başakşehir forması giyen yıldız futbolcunun Fatih Terim'in elini öpmesinin ardından ortaya atılan "Ara transferde yuvaya dönecek" iddiaları taraftarları tam anlamıyla ikiye bölmüş durumda.
"BİZE LAF ARTIK DÜŞMEZ"
Sosyal medyadaki yorumlarda bazı taraftarlar, "Affetmek büyüklüktür. Ortada kan davası yok. Fatih hoca affetmişse bize söz düşmez" yorumlarıyla transferi Arda'ya yeşil ışık yakıyor.
"ŞİMDİ Mİ AKLINA GELDİK!"
Ancak bazı taraftarlar da, "Arda dönerse bir daha maçlara gitmem. Zamanında Galatasaray'ın adını bile ağzına almayan Arda'nın aklına şimdi mi geldik!" diyerek transferi veto ediyor.
ŞU ANDA TERİM'İN TALEBİ YOK
Florya'dan gelen bilgilere göre ise Terim'in Arda için yönetimden herhangi bir isteği yok. Ancak önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler olabilir.
İŞTE GÜNDEME OTURAN HAREKET
SOSYAL MEDYA YORUMLARI
Arda Turan'ın Fatih Terim'in elini öpmesi büyük yankı uyandırdı. Bu hareket, transfer iddialarını da beraberinde getirdi.
Fatih hocam affetmişse biz de affederiz.
Ortada kan davası yok. Affetmek büyüklüktür.
Şakası bile kötü. Dönerse maçlara gitmem.
Çok geç kaldın Arda bey! Bu kapı sana kapalı.
Bu kadar olaydan sonra gelirse skandaldır.
Arda bu camianın evladıdır. Kapımız açık.
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