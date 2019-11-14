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Zlatan'dan dikkat çeken veda mesajı

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Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
ZLATAN'DAN DİKKAT ÇEKEN VEDA MESAJI

Futbol tarihinin unutulmaz golcülerinden Ibrahimovic, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti. Zlatan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Geldim, gördüm, yendim." ifadelerini kullandı.

İsveç ve dünya futbolunun önde gelen golcülerinden Ibrahimovic, MLS ekibi Los Angeles Galaxy'ye veda etti. Ibra, sosyal medyadan kendinden beklenen tarzda bir açıklamayla LA Galaxy taraftarlarına elveda mesajı gönderdi.

"BEYZBOL İZLEMEYE DEVAM EDİN"

ABD Birinci futbol ligi MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy ile sözleşmesi Aralık ayında sona erecek olan Zlatan Ibrahimovic taraftarlara kendisinden beklenecek tarzda bir açıklamayla veda etti.

Yeni takımı hangisi olacağı merak edilen Ibrahimovic paylaşımında "Geldim, gördüm, yendim. Beni yeniden canlı hissettirdiği için Los Angeles Galaxy'ye teşekkür ediyorum. Zlatan'ı istediniz, ben de size Zlatan'ı verdim. Rica ederim. Hikaye devam ediyor. Şimdi beyzbol izlemeye devam edin" ifadelerini kullandı.

İsveçli yıldız, LAGalaxy formasıyla çıktığı 58 karşılaşmada 52 gol 7 asistlik performansıyla beğeni toplamıştı.

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