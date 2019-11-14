Trabzon'a müjdeli haber! Milli ara sonrasında...

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan İngiliz yıldız Sturridge, Ankaragücü maçında oynamak istediğini yönetime iletti. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür dışındaki bütün futbolcuların milli aranın ardından oynayabilecek durumda olacağını belirtti.

Trabzonspor'a dünya yıldızı golcüsü Daniel Sturridge'den müjdeli haber geldi. Bordo-mavililerde başkan Ağaoğlu, İngiliz forvetin Ankaragücü maçında oynamak istediğini açıkladı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Daniel Sturridge'nin ne zaman sahalara döneceğini açıkladı. Milli arayla birlikte sakat oyuncuların takıma katılacağını belirten Ağaoğlu, "Sakatlıklara rağmen yarışın içindeyiz. Tahmin ediyorum milli aradan sonra Abdülkadir Ömür dışındaki bütün futbolcular oynayabilecek durumda takıma dönecek. Ekuban geldi, rehabilitasyon dönemini İtalya'da tamamladı.

Bir iki hafta içinde tamamen oynayabilecek seviyeye gelecek. Sosa ile Obi aynı şekilde... Sturridge de kendi ifadesiyle 'Ankaragücü maçında sahada olurum' dedi" ifadesini kullandı.