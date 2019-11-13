13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Vedat Muriç’ten can sıkıcı haber

SPOR
Giriş Tarihi: 13.11.2019
VEDAT MURİÇ’TEN CAN SIKICI HABER

'de Vedat Muric şoku! Kosovalı oyuncu sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarıldı. F.Bahçe Muric'in tedbir amaçlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, maçında dönme yaşayan Vedat'ın tedavisinin süreceği öğrenildi.

Fener'de Vedat Muric şoku! Kosovalı oyuncu sakatlığı nedeniyle milli takımdan çıkarıldı. F.Bahçe Muric'in tedbir amaçlı olarak çıkarıldığını söyleyerek, maçında dönme yaşayan Vedat'ın tedavisinin süreceği öğrenildi.

2 MAÇTA OYNAMAYACAK
Kosova Milli Takımı'nın en büyük gözdesi Muric, Çekya ve maçlarında olmayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN