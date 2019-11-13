Fenerbahçe’nin zorlu trafiği
Giriş Tarihi: 13.11.2019
F.Bahçe için ilk yarının son 6 maçı zorlu geçecek. Kanarya bu süreçte 4 deplasmana çıkarken 2 iç saha maçı yapacak. Yeni Malatya, Göztepe, Sivas ve Ç.Rize ile deplasmanda oynayacak olan Kanarya evinde G.Birliği ve Beşiktaş ile karşılaşacak.F.Bahçe için ilk yarının son 6 maçı zorlu geçecek. Kanarya bu süreçte 4 deplasmana çıkarken 2 iç saha maçı yapacak. Yeni Malatya, Göztepe, Sivas ve Ç.Rize ile deplasmanda oynayacak olan Kanarya evinde G.Birliği ve Beşiktaş ile karşılaşacak.
F.BAHÇE TOPBAŞI YAPTI
Kanarya 3 günlük iznin aranın ardından dün topbaşı yaptı. Sakatlığı geçen Rami, takımla çalıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Emre Taşdemir’e özel program
- Yine Diagne yine kriz
- Ve Falcao dönüyor
- Milli Takım taktik çalıştı
- Pedro ile Ada’da ilk buluşma
- Geliri 2 katına çıkardık
- Onyekuru için Fransa çıkarması
- Vedat Muriç’ten can sıkıcı haber
- Galatasaray’da kritik 48 saat! Bugün Divan Kurulu yarın da mahkeme var
- Çifte Belhanda iddiası
Daha Fazla Gör
- Varlık vergisi neydi ve neden çıkarıldı? İşte tek parti döneminin CHP gerçeği...
- İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası yalanını çürüten tarihi belgeler!
- Milli Savunma Bakanlığından Rusya ile 5. ortak devriye açıklaması
- İsrail'den Gazzelilere skandal yasak!
- Son dakika: Fenerbahçe'den Ersun Yanal açıklaması
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’dan flaş açıklama! "ABD devlet kuracak"
- İBB işçi çıkarma raporu tamamlandı! Peki raporda neler yer alıyor?
- Dünyaya ABD tehdidi! "Biat etmezsen yönetemezsin!"
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Önemli bir başarıya imza attık
- Milli Savunma Bakanlığı: Komandolarımız 923 EYP ve 337 mayın etkisiz hale getirdi
- Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti
- İstanbul'da ölü bulunan eski İngiliz ajanı James Le Mesurier ile ilgili Rusya'ya suçlama