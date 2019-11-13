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Fenerbahçe’nin zorlu trafiği

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Giriş Tarihi: 13.11.2019
FENERBAHÇE’NİN ZORLU TRAFİĞİ

F.Bahçe için ilk yarının son 6 maçı zorlu geçecek. bu süreçte 4 deplasmana çıkarken 2 iç saha maçı yapacak. Yeni , , ve Ç.Rize ile deplasmanda oynayacak olan Kanarya evinde G.Birliği ve ile karşılaşacak.

F.Bahçe için ilk yarının son 6 maçı zorlu geçecek. bu süreçte 4 deplasmana çıkarken 2 iç saha maçı yapacak. Yeni Malatya, Göztepe, Sivas ve Ç.Rize ile deplasmanda oynayacak olan Kanarya evinde G.Birliği ve ile karşılaşacak.

F.BAHÇE TOPBAŞI YAPTI
Kanarya 3 günlük iznin aranın ardından dün topbaşı yaptı. Sakatlığı geçen Rami, takımla çalıştı.

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