Şenol Güneş: Mazeret yok

İlk İzlanda maçındaki mağlubiyet için "Fransa maçından sonra oraya gitmiştik ama bu maç için mazeret yok" diyen Şenol Güneş, "Bize düşen görev bu maçta işi bitirebilmek" dedi.

EURO 2020'ye çok yaklaştığımızı söyleyen Şenol Güneş "EURO 2020 için iyi başlamak istiyorduk, sonuna geldik, perşembe günü de iyi bitirmek istiyoruz." dedi.

Fransa'nın eleme maçları başında favori olduğunu dile getiren Güneş, "İzlanda'yla çekişecektik. Henüz bir şey bitmiş değil, İzlanda maçında puan ve puanlar alırsak garantilemiş oluyoruz. Bize düşen görev bu maçta işi bitirebilmek. Tüm takım olarak hazırız. Kendi oyunumuzu oynayacağız ama onların gücünü de biliyoruz. Keyifli başlayıp keyifli bitirmek istiyoruz. Bugüne kadar olumlu işler yaptık. İnşallah bu maçta gerekeni yaparız" şeklinde konuştu.

"BU MAÇTA MAZERET YOK"

Fikstür avantajının İzlanda'dan yana olduğunu hatırlatan Şenol Güneş "Fransa daha iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım, kabul etmek lazım. O maçların koşullarıyla İzlanda maçının koşulları farklıydı. Orada maç oynayıp seyahat etmek farklı. Fransa'yla oynayıp oraya gittik ve düşündüğümüz oyunun altında kaldık. Biz Fransa'yla mücadele edip oraya gittik, bu maçta bu tip bir mazeretimiz olmayacak. Hem kendi gücümüzü gösterip, onlara üstünlük sağlamak istiyoruz. Kazanamasak, berabere kalsak bile yetiyor ama bu kendi oyunumuzu oynamaktan bizi vazgeçirmeyecek." ifadelerini kullandı.