Cenk Tosun İzlanda ve Andorra maçlarında yok
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un sakatlığı bulunduğunu açıkladı. Milli golcü Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra ile oynanacak olan maçlarda forma giyemeyecek.
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.
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