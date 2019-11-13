Cenk Tosun İzlanda ve Andorra maçlarında yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cenk Tosun'un sakatlığı bulunduğunu açıkladı. Milli golcü Cenk Tosun, İzlanda ve Andorra ile oynanacak olan maçlarda forma giyemeyecek.

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda ve Andorra ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçlarının aday kadrosunda bulunan Cenk Tosun, sakatlığından dolayı kadrodan çıkartıldı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in İzlanda ve Andorra maçlarının aday kadrosunda yer verdiği golcü oyuncu Cenk Tosun, sakatlığından dolayı bu iki müsabakada yer alamayacak.