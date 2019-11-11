Şenol Güneş'ten flaş Emre Belözoğlu ve Altay Bayındır açıklaması
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda ve Andorra ile oynayacağımız kritik maçlar öncesinde basın toplantısı düzenledi. Güneş'in Fenerbahçeli Altay Bayındır ve Emre Belözoğlu açıklamaları dikkat çekti.
Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 Elemeleri'nde oynanacak İzlanda ve Andorra karşılaşmaları öncesi basın toplantısı düzenledi.
ŞENOL GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞU ŞEKİLDE
Yarışta ilk günden beri oldukça mesafe katettik. Son düzlüğe geldik, son adımı da iyi atmak istiyoruz. Anadolu'da başlayan bu yarışı, İstanbul'da bitirip Avrupa'ya gitmek istiyoruz.
Hedefimiz iki maçta 6 puan. Burada alacağımız bir beraberlik de gruptan çıkmamızı garantileyecek. En kötü ihtimalle beraberlik bile bizim için iyi bir sonuç, hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na gitmek olduğu için.
Şu an itibarıyla Gökhan Akkan ve İrfan Can Kahveci'nin sakatlıkları devam ediyor.
İzlanda, maçtan bir gün önce İstanbul'a gelecek. Şu anda Antalya'da kamptalar. Beş oyuncumuz Avrupa'dan geliyor bugün. Ümit takımda olan Altay Bayındır'ı bizimle birlikte idmanda görmek istiyoruz.
"ALTAY BAYINDIR BİZİMLE OLACAK"
Perşembe günü birlikte, daha önce başardığımız, aldığımız iyi sonuçlarla Türkiye'yi mutlu ettiğimiz gibi yine mutlu etmek istiyoruz. Herkesin duasını bekliyoruz. Maçın sonunda mutlu olarak ayrılmak istiyoruz.
Kulüplerimiz de oyuncularımız da bizim. Hep birlikteyiz. Kulüplerimizin beklenilenin aksine sonuçlar alması hepimizi üzüyor.
Son maçlara baktığımızda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nden elenmiş görüyoruz bazı takımlarımızı. Galatasaray'ın Brugge'ü yenerek Avrupa Ligi'nde devam etmesi, Başakşehir'in yoluna devam etmesi ihtimal dahilinde. Avrupa'ya direkt gitmek için herkesin sorumluluğu var.
4 büyüklerden 7 futbolcu alabildik. Eskiden daha fazla alıyorduk. Türk futbolunun eksikleri ve sorunları da var.
Gittiğimizle ilgili varsayımla konuşmak doğru değil. Taraftardaki rahatlığın güvenle alakalı olduğunu düşünüyorum ama oynamadan kazanılmıyor. Kendimize güveniyoruz, inanıyoruz ve maçı önemsiyoruz. Maç, bizim için son adım olacak. En küçük bir ihmale tahammül yok.
Her şey hazır olmak lazım. Panik yapmak, telaş yapmak doğru değil. Hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunu unutmayalım öncelikle.
"EMRE'NİN SON DURUMUNA BAKACAĞIZ"
Emre bizim kaptanımız. Bize çok yardımcı olan bir kardeşimiz. Sakatlığı var. Yaşı itibariyle her sakatlığa katlanarak hem kulübü hem de bizim için oynamaya gayret gösteriyor. Son durumuna bakacağız.
Yeni gelen oyuncularla futbolda büyük bir pazar olacağımızı düşünüyorum. Avrupa'da oynayan futbolcu sayımız daha da artmalı. İzlanda'ya karşı oynatabileceğimiz en iyi 11'i düşünüyoruz.
('2022 benim için final olacak demiştiniz. Bu bir emeklilik kararı mıydı?' sorusu üzerine)
Ben İzlanda maçını da final görüyorum. 2022'de olmak istiyoruz ama yarın ne olacağını bilmiyoruz. Üzülmeyin yani, gitmiyorum şimdilik.
Çağlar ve Merih'le ne olursa olsun gurur duyuyorum. Hem karakter, hem oyun olarak doğru yoldalar..
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