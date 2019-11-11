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Galatasaray'dan flaş Florin Andone açıklaması

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Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
GALATASARAY'DAN FLAŞ SAKATLIK AÇIKLAMASI!

Sarı Kırmızılı kulüpten flaş açıklaması geldi. Rumen santrfor Florin Andone'nin tespit edildi.Golcü oyuncunun tedavisine başlandı.

'ın Rumen santrforu 'nin tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, FK maçında sakatlık yaşayan Andone'nin Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı.

Sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin tedavisine başlandı.

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