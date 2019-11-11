Galatasaray'dan flaş Florin Andone açıklaması
Giriş Tarihi: 11.11.2019 Güncelleme Tarihi: 11.11.2019
Sarı Kırmızılı kulüpten flaş Florin Andone açıklaması geldi. Rumen santrfor Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.Golcü oyuncunun tedavisine başlandı.
Galatasaray'ın Rumen santrforu Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Andone'nin Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde tetkikleri yapıldı.
Sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilen Andone'nin tedavisine başlandı.
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