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Gazişehir Gaziantep Galatasaray maçı saat kaçta? Gaziantep Galatasaray muhtemel 11'ler

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Giriş Tarihi: 09.11.2019
GALATASARAY, GAZİŞEHİR DEPLASMANINDA! İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Sakatlıkları bulunan Falcao ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek. Mücadele öncesinde spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Gaziantep FK Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte zorlu maçın tüm detayları...

Galatasaray, Gaziantep deplasmanında sahaya çıkacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 16 puan toplayan Galatasaray, 10. haftayı averajla 7. sırada bitirdi. Ligde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgisi olan Gaziantep FK ise aldığı 15 puanla 10. haftayı 9. sırada tamamladı. Peki, maçı saat kaçta? İşte Gazişehir Gaziantep Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

GAZİŞEHİR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Zorlu mücadele beIN Sport HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımı ahaber.com.tr'de olacak.

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